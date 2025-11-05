Диетолог назвала безопасную норму хурмы в день

Некоторым людям от этого фрукта следует отказаться. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru рассказала, сколько хурмы можно съесть в день без вреда.

Взрослому человеку можно съедать не более 300 граммов хурмы в день, что эквивалентно двум крупным или трём—четырём небольшим плодам. Специалист подчеркнула, что данная норма соответствует общим рекомендациям по потреблению фруктов.

«Главное — следить за нормой сахаров в день», — отметила Селезнева. Она добавила, что сахар содержится не только во фруктах, но и в некоторых овощах, поэтому важно учитывать общее его потребление.

Диетолог напомнила о полезных свойствах хурмы: она благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, пищеварение, иммунитет и состояние кожи благодаря содержанию витамина С, бета-каротина и магния. Однако эксперт предупредила об ограничениях: от употребления хурмы стоит воздержаться во время обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.