Диетолог назвала безопасную норму хурмы в день

Комментарии

Некоторым людям от этого фрукта следует отказаться. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru рассказала, сколько хурмы можно съесть в день без вреда.

Взрослому человеку можно съедать не более 300 граммов хурмы в день, что эквивалентно двум крупным или трём—четырём небольшим плодам. Специалист подчеркнула, что данная норма соответствует общим рекомендациям по потреблению фруктов.

«Главное — следить за нормой сахаров в день», — отметила Селезнева. Она добавила, что сахар содержится не только во фруктах, но и в некоторых овощах, поэтому важно учитывать общее его потребление.

Диетолог напомнила о полезных свойствах хурмы: она благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, пищеварение, иммунитет и состояние кожи благодаря содержанию витамина С, бета-каротина и магния. Однако эксперт предупредила об ограничениях: от употребления хурмы стоит воздержаться во время обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

