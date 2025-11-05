Скидки
«Сонный» туризм стал фаворитом россиян в период ноябрьских праздников

С помощью таких путешествий наши соотечественники пытаются избавиться от тревожности и расслабиться. «Сонный» туризм стал одним из наиболее популярных среди россиян направлений для отдыха в период ноябрьских праздников.

Многие туристы во время поездок отдавали предпочтение тихим отелям с удобными кроватями, звукоизолированными номерами и тёплыми одеялами. Это касается как гостиниц в черте города, так и ретрит-центров, а также баз отдыха на природе. Как правило, «тихие» комнаты стоят на 25% дороже обычных.

В перерывах между сном и ленивым отдыхом путешественники отправлялись на прогулки и посещали рестораны. Наиболее востребованными направлениями для поездок на ноябрьские оказались Тула, Псков, Ярославль, Рязань и Минск.

