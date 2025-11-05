Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В китайском отеле туристам предлагают пожить вместе с красной пандой

За необычное соседство придётся отдать 27 тыс. рублей. В социальных сетях завирусился отель в китайском городе Чунцин, где гостям начали предлагать пожить с красной пандой.

В пятизвёздочной гостинице обещают, что зверёк заглянет в комнату утром, чтобы разбудить постояльцев и поиграть с ними. Панда по-хозяйски разгуливает по номерам и, по словам хозяев отеля, с большим удовольствием проводит время с путешественниками.

В китайском отеле можно пожить с красной пандой Фото: Кадр из видео

Хотя удовольствие не из дешёвых, предложение пользуется большим спросом. Путешественники практически моментально бронируют появляющиеся слоты на проживание.

