В китайском отеле туристам предлагают пожить вместе с красной пандой
Красная панда
Аудио-версия:
Комментарии

За необычное соседство придётся отдать 27 тыс. рублей. В социальных сетях завирусился отель в китайском городе Чунцин, где гостям начали предлагать пожить с красной пандой.

В пятизвёздочной гостинице обещают, что зверёк заглянет в комнату утром, чтобы разбудить постояльцев и поиграть с ними. Панда по-хозяйски разгуливает по номерам и, по словам хозяев отеля, с большим удовольствием проводит время с путешественниками.

Фото: Кадр из видео

Хотя удовольствие не из дешёвых, предложение пользуется большим спросом. Путешественники практически моментально бронируют появляющиеся слоты на проживание.

Комментарии
