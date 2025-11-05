Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт назвала товары, которые резко подорожают зимой

Эксперт назвала продукты, которые резко подорожают зимой
Товары, которые резко подорожают зимой
Предстоящей зимой россиян ждёт значительный рост цен на ряд товаров. Как сообщила NEWS.ru эксперт по финансовым рынкам Евгения Поповская, наибольшее подорожание затронет свежие овощи.

По словам специалиста, зимой традиционно ожидается рост цен из-за сочетания инфляционных и сезонных факторов. «Огурцы и помидоры могут вырасти в цене на 30—50% из-за перехода на тепличную продукцию и импорт. Цитрусовые, несмотря на сезон, подвержены колебаниям курса валют», — пояснила Поповская.

Между тем молочная продукция может подорожать на 5—10% из-за снижения надоев у коров в холодный период.

