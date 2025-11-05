Эксперт назвала продукты, которые резко подорожают зимой

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Предстоящей зимой россиян ждёт значительный рост цен на ряд товаров. Как сообщила NEWS.ru эксперт по финансовым рынкам Евгения Поповская, наибольшее подорожание затронет свежие овощи.

По словам специалиста, зимой традиционно ожидается рост цен из-за сочетания инфляционных и сезонных факторов. «Огурцы и помидоры могут вырасти в цене на 30—50% из-за перехода на тепличную продукцию и импорт. Цитрусовые, несмотря на сезон, подвержены колебаниям курса валют», — пояснила Поповская.

Между тем молочная продукция может подорожать на 5—10% из-за снижения надоев у коров в холодный период.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.