Lifestyle Новости

Ариана Гранде кардинально сменила имидж впервые за несколько лет

Ариана Гранде кардинально сменила имидж впервые за несколько лет
Ариана Гранде
Комментарии

Певица долгое время была блондинкой. Ариана Гранде впервые за три года кардинально сменила имидж. Она опубликовала в личном блоге селфи с новым цветом волос.

Гранде перекрасилась в каштановый. Поклонники певицы, которые долгое время не могли принять её предыдущий образ, восприняли изменения с восторгом.

Ариана Гранде

Ариана Гранде

Фото: Из личного архива Арианы Гранде

«Кажется, узнаю нашу любимую Ариану», «Всё-таки тёмный идёт ей куда больше», «Мне кажется, такими темпами, мы вернёмся в 2014-й», — пишут пользователи Сети под фото Гранде.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
