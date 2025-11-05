Ариана Гранде кардинально сменила имидж впервые за несколько лет

Певица долгое время была блондинкой. Ариана Гранде впервые за три года кардинально сменила имидж. Она опубликовала в личном блоге селфи с новым цветом волос.

Гранде перекрасилась в каштановый. Поклонники певицы, которые долгое время не могли принять её предыдущий образ, восприняли изменения с восторгом.

Ариана Гранде Фото: Из личного архива Арианы Гранде

«Кажется, узнаю нашу любимую Ариану», «Всё-таки тёмный идёт ей куда больше», «Мне кажется, такими темпами, мы вернёмся в 2014-й», — пишут пользователи Сети под фото Гранде.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Селена Гомес произвела фурор выходом в розовом мини