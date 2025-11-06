Кардиолог назвала скрытые причины холодных рук и ног

Если у вас постоянно холодные руки и ноги, даже в тепле, это может быть не просто особенностью организма, а симптомом ряда заболеваний. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева.
Как отметила специалист, чаще всего ощущение холода в конечностях связано с банальными причинами — низкой температурой окружающей среды или сидячим образом жизни. Однако если симптом проявляется регулярно без очевидных причин, стоит обратить на это внимание.
Эксперт перечислила несколько возможных медицинских причин.
- Анемия. Снижение уровня гемоглобина приводит к недостаточному снабжению тканей кислородом, из-за чего в первую очередь мёрзнут конечности.
- Нарушение кровообращения. Такие заболевания, как атеросклероз, вызывают сужение сосудов из-за холестериновых бляшек, ухудшая приток крови к рукам и ногам.
- Снижение функции щитовидной железы. Гипотиреоз замедляет метаболизм, что снижает общую температуру тела и часто сопровождается усталостью, сухостью кожи и набором веса.
- Сахарный диабет. У пациентов с диабетом холодные конечности могут быть следствием повреждения нервов (нейропатии), которое нарушает нормальную регуляцию кровообращения.
При регулярном появлении симптома кардиолог рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для диагностики. Временно облегчить состояние помогут тёплая одежда, поддержание комфортной температуры и простые упражнения для стимуляции кровотока.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.