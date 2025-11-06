Скидки
Lifestyle Новости

Кардиолог назвала скрытые причины холодных рук и ног

Кардиолог назвала скрытые причины холодных рук и ног
Скрытые причины холодных рук и ног
Если у вас постоянно холодные руки и ноги, даже в тепле, это может быть не просто особенностью организма, а симптомом ряда заболеваний. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева.

Как отметила специалист, чаще всего ощущение холода в конечностях связано с банальными причинами — низкой температурой окружающей среды или сидячим образом жизни. Однако если симптом проявляется регулярно без очевидных причин, стоит обратить на это внимание.

Эксперт перечислила несколько возможных медицинских причин.

  1. Анемия. Снижение уровня гемоглобина приводит к недостаточному снабжению тканей кислородом, из-за чего в первую очередь мёрзнут конечности.
  2. Нарушение кровообращения. Такие заболевания, как атеросклероз, вызывают сужение сосудов из-за холестериновых бляшек, ухудшая приток крови к рукам и ногам.
  3. Снижение функции щитовидной железы. Гипотиреоз замедляет метаболизм, что снижает общую температуру тела и часто сопровождается усталостью, сухостью кожи и набором веса.
  4. Сахарный диабет. У пациентов с диабетом холодные конечности могут быть следствием повреждения нервов (нейропатии), которое нарушает нормальную регуляцию кровообращения.

При регулярном появлении симптома кардиолог рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для диагностики. Временно облегчить состояние помогут тёплая одежда, поддержание комфортной температуры и простые упражнения для стимуляции кровотока.

