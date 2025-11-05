Психолог дал совет, как легко вернуться к работе после долгого отдыха

Вернуться к продуктивной работе после продолжительных выходных бывает непросто. Справиться с послеотпускной хандрой и быстро включиться в рабочий процесс поможет правильная психологическая установка, рассказал в беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев.

Главный секрет, по словам эксперта, — полностью переключиться с рабочих задач во время отдыха. Необходимо чётко зафиксировать для себя режим погружения в другую атмосферу и ритм.

Как только приходит мысль о работе, что у меня там что-то не сделано, отчёт не доделан, нужно запланировать встречу, сразу эту мысль отбросить: «Я подумаю об этом утром», — советует Кичаев.

Специалист также рекомендует использовать ключевую фразу-установку: «Я заслужил(а) отдохнуть, имею право ничего другого не делать, кроме того, что мне приносит удовольствие». Это помогает мозгу по-настоящему расслабиться. Отдых при этом может быть как пассивным, так и активным — например, поход или прыжок с парашютом.

Что касается самого возврата к работе, здесь психолог советует встать в первый рабочий день немного раньше обычного. Это время нужно, чтобы без спешки спланировать накопившиеся дела, разделив их по приоритетам на срочные и важные, только после этого приступать к их выполнению.

