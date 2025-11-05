Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог дал совет, как легко вернуться к работе после долгого отдыха

Психолог дал совет, как легко вернуться к работе после долгого отдыха
Как легко вернуться к работе после долгого отдыха
Аудио-версия:
Комментарии

Вернуться к продуктивной работе после продолжительных выходных бывает непросто. Справиться с послеотпускной хандрой и быстро включиться в рабочий процесс поможет правильная психологическая установка, рассказал в беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев.

Главный секрет, по словам эксперта, — полностью переключиться с рабочих задач во время отдыха. Необходимо чётко зафиксировать для себя режим погружения в другую атмосферу и ритм.

Как только приходит мысль о работе, что у меня там что-то не сделано, отчёт не доделан, нужно запланировать встречу, сразу эту мысль отбросить: «Я подумаю об этом утром», — советует Кичаев.

Специалист также рекомендует использовать ключевую фразу-установку: «Я заслужил(а) отдохнуть, имею право ничего другого не делать, кроме того, что мне приносит удовольствие». Это помогает мозгу по-настоящему расслабиться. Отдых при этом может быть как пассивным, так и активным — например, поход или прыжок с парашютом.

Что касается самого возврата к работе, здесь психолог советует встать в первый рабочий день немного раньше обычного. Это время нужно, чтобы без спешки спланировать накопившиеся дела, разделив их по приоритетам на срочные и важные, только после этого приступать к их выполнению.

Читайте также:
Кардиолог предупредил о главных рисках длинных новогодних каникул

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android