Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Остеопат назвал 4 главных симптома защемления седалищного нерва

Остеопат назвал 4 главных симптома защемления седалищного нерва
Симптомы защемления седалищного нерва
Аудио-версия:
Комментарии

При их обнаружении нельзя использовать грелки и согревающие компрессы, так как они могут усилить воспаление. Врач-остеопат Андрей Леоненко в беседе с Life.ru перечислил четыре ключевых симптома защемления седалищного нерва (ишиас).

Специалист подчёркивает, что ишиас часто сопровождается не только болью, но и скованностью движений, а иногда и повышением температуры тела. Причины могут быть самыми разными: от хронических заболеваний позвоночника, таких как остеохондроз, межпозвоночная грыжа или сколиоз, до травм, малоподвижного образа жизни и беременности.

Эксперт назвал четыре явных признака, которые должны насторожить.

  1. Тянущая боль в пояснице, ягодице или задней поверхности бедра, которая усиливается при движении, кашле или смене позы.
  2. Непривычные ощущения в ноге: чувство жжения, холода или бегающих «мурашек», которые не проходят после того, как вы удобно устроились.
  3. Мышечная слабость в ноге, вплоть до трудностей с опорой на неё.
  4. Визуальные изменения: покраснение или бледность кожи, а также повышенная потливость в болезненной области.

«Это тот случай, когда необходимо обратиться к врачу-остеопату. Диагноз можно поставить после осмотра, сбора анамнеза и дополнительных исследований, таких как КТ или МРТ», — отметил Леоненко.

Для временного облегчения можно принять обезболивающее, нанести охлаждающую мазь и постараться лечь в удобную позу (на спину или здоровый бок). Если боль становится нестерпимой, следует немедленно вызвать скорую помощь.

Читайте также:
Врачи назвали 3 «безобидных» симптома опасных заболеваний

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android