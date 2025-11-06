Остеопат назвал 4 главных симптома защемления седалищного нерва

При их обнаружении нельзя использовать грелки и согревающие компрессы, так как они могут усилить воспаление. Врач-остеопат Андрей Леоненко в беседе с Life.ru перечислил четыре ключевых симптома защемления седалищного нерва (ишиас).

Специалист подчёркивает, что ишиас часто сопровождается не только болью, но и скованностью движений, а иногда и повышением температуры тела. Причины могут быть самыми разными: от хронических заболеваний позвоночника, таких как остеохондроз, межпозвоночная грыжа или сколиоз, до травм, малоподвижного образа жизни и беременности.

Эксперт назвал четыре явных признака, которые должны насторожить.

Тянущая боль в пояснице, ягодице или задней поверхности бедра, которая усиливается при движении, кашле или смене позы. Непривычные ощущения в ноге: чувство жжения, холода или бегающих «мурашек», которые не проходят после того, как вы удобно устроились. Мышечная слабость в ноге, вплоть до трудностей с опорой на неё. Визуальные изменения: покраснение или бледность кожи, а также повышенная потливость в болезненной области.

«Это тот случай, когда необходимо обратиться к врачу-остеопату. Диагноз можно поставить после осмотра, сбора анамнеза и дополнительных исследований, таких как КТ или МРТ», — отметил Леоненко.

Для временного облегчения можно принять обезболивающее, нанести охлаждающую мазь и постараться лечь в удобную позу (на спину или здоровый бок). Если боль становится нестерпимой, следует немедленно вызвать скорую помощь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.