Шер поделилась честными мыслями о старении

Певица призналась, что так и не смогла смириться с возрастом. 79-летняя Шер в новом интервью заявила, что ненавидит старение. По словам певицы, с каждым годом она всё более болезненно реагирует на мысли о том, насколько быстротечно время.

Да я просто ненавижу это! Я не мудрее других, — высказалась она.

При этом певица старается не зацикливаться на тревожных мыслях о возрасте. Она, как и 30 лет назад, ведёт активный образ жизни, выступает и записывает новую музыку.

