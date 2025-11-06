Скидки
Главная Lifestyle Новости

Шер поделилась честными мыслями о старении

Шер поделилась честными мыслями о старении
Певица Шер
Комментарии

Певица призналась, что так и не смогла смириться с возрастом. 79-летняя Шер в новом интервью заявила, что ненавидит старение. По словам певицы, с каждым годом она всё более болезненно реагирует на мысли о том, насколько быстротечно время.

Да я просто ненавижу это! Я не мудрее других, — высказалась она.

При этом певица старается не зацикливаться на тревожных мыслях о возрасте. Она, как и 30 лет назад, ведёт активный образ жизни, выступает и записывает новую музыку.

