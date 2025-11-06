Джонатана Бейли назвали самым сексуальным мужчиной 2025 года

Обладатель титула признался, что польщён таким вниманием к своей персоне. Журнал People составил собственный рейтинг самых привлекательных и сексуальных мужчин из ныне живущих. Почётное первое место досталось британскому актёру Джонатану Бейли.

Бейли известен широкой публике благодаря роли старшего брата Энтони в сериале «Бриджертоны». Также он снимался в «Бродчерче», «Докторе кто» и ситкоме «Сожители».

Актёр отреагировал на то, что его признали самым привлекательным и сексуальным мужчиной, со скромностью и благодарностью. Он подчеркнул, что для него это огромная честь.

