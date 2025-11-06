Симона Байлз призналась, что у неё было три пластических операции

Гимнастка заинтриговала поклонников. Симона Байлз поделилась в личном блоге подборкой фактов о себе. Оказалось, что у олимпийской чемпионки было целых три пластических операции.

Байлз предложила подписчикам угадать, на какие именно вмешательства она решилась. Спортсменка намекнула, что вряд ли кто-то правильно назовёт два из них.

У меня было три пластические операции, и две из них вы никогда не сможете угадать, — сказала Симона.

