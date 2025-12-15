Скидки
Главная Lifestyle Новости

Повар рассказал, какие блюда можно приготовить за несколько дней до Нового года

Повар рассказал, какие блюда можно приготовить за несколько дней до Нового года
Какие блюда приготовить за 1-3 дня до Нового года?
Комментарии

Перед самой волшебной ночью года многие начинают испытывать лёгкую панику: «А вдруг гости уже придут, а стол пустой?» Николай Братерский, повар с сервиса «Профи.ру», в беседе с «Чемпионатом» рассказал, какие блюда можно приготовить за 1-3 дня до праздника без потери вкуса и качества.

Малосольный лосось с соусом манго-чили на закуску

За два дня до Нового года засолите лосось. Для этого вам понадобится 1 кг рыбы, 40 граммов соли, 20 граммов сахара и щепотка копчёной паприки. Оставьте лосось в холодильнике. А за день до праздника приготовьте соус: смешайте пюре манго, мелко нарубленный перец чили, сок лайма и каплю мёда. С утра в день Нового года нарежьте рыбу и подайте её с соусом – будет казаться, что вы засолили рыбу за несколько часов до курантов.

«Можно добавить нарезанный дольками апельсин и свежий укроп: эти ингредиенты придадут ещё больше свежести лососю», – отмечает повар.

Свиная шейка в пряной глазури с корнеплодами как основное блюдо

За три дня до праздника замаринуйте свиную шейку. Идеальный вариант маринада – смесь горчицы, мёда, соевого соуса, тмина и розмарина. Заверните мясо в маринаде в фольгу и отправьте в холодильник. Накануне новогодней ночи запеките шейку при 140°C под фольгой до внутренней температуры около 70°C. Готовое мясо храните под крышкой, а перед курантами будет достаточно отправить мясо в духовку на 15-18 минут при 180°C для образования корочки.

Корнеплоды – свёклу, морковь и сельдерей – можно очистить и слегка отварить за день до праздника, а вечером перед новогодней ночью положить на противень и запечь с оливковым маслом в течение 20 минут. Так основное блюдо будет готово заранее, а вечером вам нужно будет только довести его до готовности.

Йогуртовое парфе с гранолой и карамелью на десерт

За два дня до праздника приготовьте йогуртовый крем. Для этого вам понадобятся греческий йогурт, ваниль и немного сливок. Получившуюся массу разложите по стаканчикам, накройте пищевой плёнкой и храните до дня Х в холодильнике. Перед приходом гостей останется посыпать десерт гранолой, можно добавить сушёную клюкву для аромата и полить карамельным соусом.

«Кстати, растопить карамель можно тоже заранее и хранить её в банке. Украсить десерт можно веточкой мяты: это сделает подачу вашего простого блюда ресторанной», – говорит Николай Братерский.

Комментарии
