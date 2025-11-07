От трейла в Новосибирске до марафона в Крыму: спортивные события с 10 по 16 ноября
Рассказываем об активностях, которые нельзя пропустить. Неделя с 10 по 16 ноября обещает быть насыщенной и яркой для любителей спорта из разных уголков России. Собрали календарь интересных соревнований и других мероприятий, где могут поучаствовать все желающие.
14 ноября
- Выставка-фестиваль «РЕактивный отдых» (Одинцово)
15 ноября
- Полумарафон «Огни Дербента» (Дербент)
- Кросс памяти Архипова и Кузнецова (Красноярск)
16 ноября
- Indoor Swimcup (Москва)
- Крымский марафон (Симферополь)
- Холодный трейл (Новосибирск)
- Соревнования по кроссу — Осенний Трейл (Фрязино)
- Пробег-Марафон «Битцевская прямая» (Москва)
- 24 swim заплыв на 800 метров (Красноярск)
