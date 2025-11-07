От трейла в Новосибирске до марафона в Крыму: спортивные события с 10 по 16 ноября

Рассказываем об активностях, которые нельзя пропустить. Неделя с 10 по 16 ноября обещает быть насыщенной и яркой для любителей спорта из разных уголков России. Собрали календарь интересных соревнований и других мероприятий, где могут поучаствовать все желающие.

14 ноября

Выставка-фестиваль «РЕактивный отдых» (Одинцово)

15 ноября

Полумарафон «Огни Дербента» (Дербент)

Кросс памяти Архипова и Кузнецова (Красноярск)

16 ноября

Indoor Swimcup (Москва)

Крымский марафон (Симферополь)

Холодный трейл (Новосибирск)

Соревнования по кроссу — Осенний Трейл (Фрязино)

Пробег-Марафон «Битцевская прямая» (Москва)

24 swim заплыв на 800 метров (Красноярск)

