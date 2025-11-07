Скидки
Lifestyle Новости

Расписание забегов на неделю с 10 по 16 ноября, расписание забегов на ноябрь

От трейла в Новосибирске до марафона в Крыму: спортивные события с 10 по 16 ноября
Беговые события с 10 по 16 ноября
Рассказываем об активностях, которые нельзя пропустить. Неделя с 10 по 16 ноября обещает быть насыщенной и яркой для любителей спорта из разных уголков России. Собрали календарь интересных соревнований и других мероприятий, где могут поучаствовать все желающие.

14 ноября

  • Выставка-фестиваль «РЕактивный отдых» (Одинцово)

15 ноября

  • Полумарафон «Огни Дербента» (Дербент)
  • Кросс памяти Архипова и Кузнецова (Красноярск)

16 ноября

  • Indoor Swimcup (Москва)
  • Крымский марафон (Симферополь)
  • Холодный трейл (Новосибирск)
  • Соревнования по кроссу — Осенний Трейл (Фрязино)
  • Пробег-Марафон «Битцевская прямая» (Москва)
  • 24 swim заплыв на 800 метров (Красноярск)

