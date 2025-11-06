Синоптик рассказала, когда в Москве похолодает и выпадет снег

Аномально тёплая погода скоро покинет столицу. Уже на следующей неделе жителей Москвы ждёт похолодание. Подробности прогноза на 10-14 ноября в беседе с URA.RU сообщила ведущий синоптик центра «МЕТЕО» Алёна Дублюк.

По словам синоптика, переломным моментом станут понедельник и вторник, 10-11 ноября. В эти дни столбики термометров опустятся с нынешних +9...+11 градусов до более прохладных +3...+6 градусов. Эта, первая волна похолодания, будет без существенных осадков.

Однако основные сюрпризы погода приберегла на конец недели. Более существенное похолодание накроет Москву 14 ноября. Температура опустится ниже нуля, до -1...-4 градусов как ночью, так и днём.

Главное отличие второй волны от первой — осадки. В отличие от предшествующего похолодания, это более серьёзное падение температуры будет сопровождаться снегом, уточнила Дублюк.

По словам синоптика, не стоит ждать сильного снегопада. Пока прогнозируется выпадение около 1-1,5 см снега.

Читайте также: Синоптики предупредили россиян о непредсказуемой зиме с ледяными дождями

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.