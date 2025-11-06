Скидки
Стилист Рогов рассказал, как выбрать модный пуховик на зиму

Как выбрать пуховик
Эксперт призвал покупать яркие куртки. Стилист Александр Рогов рассказал, как выбрать зимний пуховик, чтобы быть в тренде. По его словам, в этом сезоне на пике сочные цвета.

Вам всем уже пора позаботиться о том, в чём вы будете сиять этой зимой. Выбирайте необычные формы, цветные или принтованные пуховики — они точно будут радовать и вас, и окружающих, — написал Рогов в личном блоге.

Стилист назвал такую верхнюю одежду дофаминовой. Яркий акцент здорово впишется в любой повседневный лук и также поможет выделиться.

