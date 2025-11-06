Над Россией на этой неделе пролетит ярчайшая комета года

Жителей России ждёт редчайшее астрономическое событие. В субботу, 8 ноября, в небе можно будет наблюдать комету C/2025 A6 (Леммон), которая станет самой яркой кометой года. Следующий шанс увидеть это небесное тело представится только через 1155 лет, рассказал специалист по астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров в беседе с URA.RU.

«Речь идёт не о впервые обнаруженном объекте, а о динамически старой комете с чрезвычайно продолжительным периодом обращения. Анализ её орбиты свидетельствует о том, что предыдущее сближение с Солнцем произошло приблизительно в VII веке нашей эры», — отметил учёный, добавив, что следующий раз землянам удастся наблюдать её только в четвёртом тысячелетии.

Главная особенность предстоящего явления — исключительная яркость кометы. В день максимального сближения её звёздная величина составит 4,5—5, что позволит увидеть её невооружённым глазом без специального оборудования.

Наблюдать за кометой следует после заката в западной части неба, где она будет перемещаться по созвездию Змееносца. Условия для наблюдений сложатся идеальные: Луна, находящаяся в фазе, близкой к полнолунию, будет расположена на противоположной стороне небосвода и не помешает своим светом.

