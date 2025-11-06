Турэксперты назвали самые популярные направления для новогодних путешествий

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Наши соотечественники активно готовятся к каникулам. Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, какие направления для путешествий будут популярны в период новогодних праздников.

Гостиницы на Домбае стали бронировать на 137,5% чаще, чем в 2024 году. Туристов особенно привлекает расположенный рядом с городом горнолыжный курорт. Также россияне стали чаще выбирать для отдыха на зимних каникулах Самару, — приводит результаты исследования «Лента.ру».

Кроме того, стремительно растёт интерес россиян к поездкам в Нижний Новгород, Шерегеш, Краснодар, Новосибирск и Красноярск.

