Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в облегающем образе

Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в облегающем образе
Роузи Хантингтон-Уайтли
Комментарии

Модель отправилась на отдых в Норвегию. Роузи Хантингтон-Уайтли проводит время среди живописных фьордов. Она поделилась в личном блоге фотографиями, сделанными во время путешествия.

Роузи позировала перед камерой в облегающем чёрном лонгсливе, джинсах и пушистом жилете. Образ идеально подчеркнул тонкую талию модели. Некоторые подписчики Роузи решили, что она слишком увлеклась похудением.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон-Уайтли

«Какая худенькая», «Очень хочется от души её накормить», «Стройняшка», — пишут пользователи Сети под фото модели.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ариана Гранде кардинально сменила имидж впервые за несколько лет
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android