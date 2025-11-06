Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру в облегающем образе

Модель отправилась на отдых в Норвегию. Роузи Хантингтон-Уайтли проводит время среди живописных фьордов. Она поделилась в личном блоге фотографиями, сделанными во время путешествия.

Роузи позировала перед камерой в облегающем чёрном лонгсливе, джинсах и пушистом жилете. Образ идеально подчеркнул тонкую талию модели. Некоторые подписчики Роузи решили, что она слишком увлеклась похудением.

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон-Уайтли

«Какая худенькая», «Очень хочется от души её накормить», «Стройняшка», — пишут пользователи Сети под фото модели.

