Врач-эндокринолог назвала тревожные симптомы гормонального сбоя
Тревожные симптомы гормонального сбоя
Постоянная усталость, резкие изменения веса и проблемы с кожей могут быть признаками серьёзных нарушений в работе эндокринной системы. Врач-эндокринолог Валерия Иваницкая рассказала aif.ru, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя заподозрить гормональный дисбаланс.

Специалист пояснила, что, хотя в официальной медицине не используется термин «гормональный сбой», он точно описывает состояние, при котором железы вырабатывают слишком много или слишком мало гормонов. Все признаки можно разделить на две группы: неспецифические и специфические.

К неспецифическим симптомам относятся:

  • постоянная усталость и слабость;
  • отёки;
  • выпадение волос, ломкость ногтей;
  • проблемы с кожей: сухость, шелушение, высыпания;
  • головные боли, тошнота;
  • потливость по ночам;
  • длительное небольшое повышение температуры (37,1–38,0 °С);
  • резкое изменение веса без видимой причины.

Специфические симптомы, по словам врача, прямо указывают на проблемы с эндокринной системой и требуют незамедлительного обращения к эндокринологу. Среди них:

  • изменения фигуры: «лунообразное» лицо, отложение жира на животе при худых конечностях;
  • изменения кожи: потемнение в складках, появление багровых растяжек;
  • укрупнение кистей, стоп или носа у взрослого человека (акромегалия);
  • сильная жажда, учащённое мочеиспускание, тяга к солёной пище;
  • избыточный рост волос на лице и теле у женщин или, наоборот, выпадение;
  • нарушения в половой сфере и необъяснимое уменьшение роста.

Эксперт подчёркивает, что при резком наборе или потере веса без изменения питания бессмысленно садиться на диету, не проконсультировавшись с врачом. Без лечения основного заболевания нормализовать вес часто бывает невозможно, отмечает Иваницкая.

