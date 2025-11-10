Врач-эндокринолог назвала тревожные симптомы гормонального сбоя

Постоянная усталость, резкие изменения веса и проблемы с кожей могут быть признаками серьёзных нарушений в работе эндокринной системы. Врач-эндокринолог Валерия Иваницкая рассказала aif.ru, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы вовремя заподозрить гормональный дисбаланс.
Специалист пояснила, что, хотя в официальной медицине не используется термин «гормональный сбой», он точно описывает состояние, при котором железы вырабатывают слишком много или слишком мало гормонов. Все признаки можно разделить на две группы: неспецифические и специфические.
К неспецифическим симптомам относятся:
- постоянная усталость и слабость;
- отёки;
- выпадение волос, ломкость ногтей;
- проблемы с кожей: сухость, шелушение, высыпания;
- головные боли, тошнота;
- потливость по ночам;
- длительное небольшое повышение температуры (37,1–38,0 °С);
- резкое изменение веса без видимой причины.
Специфические симптомы, по словам врача, прямо указывают на проблемы с эндокринной системой и требуют незамедлительного обращения к эндокринологу. Среди них:
- изменения фигуры: «лунообразное» лицо, отложение жира на животе при худых конечностях;
- изменения кожи: потемнение в складках, появление багровых растяжек;
- укрупнение кистей, стоп или носа у взрослого человека (акромегалия);
- сильная жажда, учащённое мочеиспускание, тяга к солёной пище;
- избыточный рост волос на лице и теле у женщин или, наоборот, выпадение;
- нарушения в половой сфере и необъяснимое уменьшение роста.
Эксперт подчёркивает, что при резком наборе или потере веса без изменения питания бессмысленно садиться на диету, не проконсультировавшись с врачом. Без лечения основного заболевания нормализовать вес часто бывает невозможно, отмечает Иваницкая.
