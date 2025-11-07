Скидки
Lifestyle Новости

Россиянки назвали свои критерии идеального мужчины для отношений

Россиянки назвали свои критерии идеального мужчины для отношений
Идеальный мужчина по мнению россиянок
Аудио-версия:
Комментарии

У многих есть строгие требования к возрасту и уровню образования потенциального спутника жизни. Аналитики выяснили, каких мужчин россиянки считают идеальными кандидатами для отношений.

47% женщин хотят, чтобы спутник был старше их. При этом в мегаполисах девушки чаще всего не придают значение возрасту в принципе. Эта тенденция более актуальна для регионов средней полосы. Встречаться с мужчиной младше готовы лишь 3% россиянок.

Ещё один важный критерий, по мнению женщин, — образование. Более 60% опрошенных уверены, что мужчина с дипломом выглядит куда более надёжно и перспективно. По данным опроса, этот фактор играет важную роль для жительниц крупных городов нашей страны.

