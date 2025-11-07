Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эльза Хоск произвела фурор, примерив роскошную шубу

Эльза Хоск произвела фурор, примерив роскошную шубу
Эльза Хоск
Комментарии

Модель снялась в стиле Slavic core. Эльза Хоск поделилась в личном блоге фотографией в роскошной длинной шубе. Кажется, прошлогодний тренд на меха в этом сезоне набирает новые обороты.

Дополнением образа Хоск стали остроносые туфли на шпильке, а также объёмные локоны. Особенно фотосессию модели оценили её поклонники из России.

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

«Ну наша красотка!», «Вот это я понимаю утеплилась. Эльза, приезжай в Красноярск, точно не замёрзнешь», «То чувство, когда твоя мама носила такую же шубу в нулевых», — пишут пользователи Сети под фото Эльзы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ариана Гранде кардинально сменила имидж впервые за несколько лет
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android