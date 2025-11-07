Эльза Хоск произвела фурор, примерив роскошную шубу

Модель снялась в стиле Slavic core. Эльза Хоск поделилась в личном блоге фотографией в роскошной длинной шубе. Кажется, прошлогодний тренд на меха в этом сезоне набирает новые обороты.

Дополнением образа Хоск стали остроносые туфли на шпильке, а также объёмные локоны. Особенно фотосессию модели оценили её поклонники из России.

Эльза Хоск Фото: Из личного архива Эльзы Хоск

«Ну наша красотка!», «Вот это я понимаю утеплилась. Эльза, приезжай в Красноярск, точно не замёрзнешь», «То чувство, когда твоя мама носила такую же шубу в нулевых», — пишут пользователи Сети под фото Эльзы.

