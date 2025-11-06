Стоматолог объяснила, как облегчить рост зубов мудрости и когда бежать к врачу

Прорезывание зубов мудрости часто сопровождается болью и выраженным дискомфортом, однако существуют способы облегчить это состояние. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

Как пояснила эксперт, зубы мудрости прорезаются через уже сформированную костную ткань, из-за чего им буквально приходится пробиваться сквозь неё. Этот длительный процесс может сопровождаться болью, отёком и даже повышением температуры тела.

Для облегчения состояния стоматолог рекомендует регулярно полоскать полость рта антисептическими растворами, например, хлоргексидином или мирамистином. При сильной боли допустимо принять обезболивающее или противовоспалительное средство.

Однако специалист подчёркивает, что эти меры носят временный характер. Если отёк и температура усиливаются, важно немедленно обратиться к стоматологу.

