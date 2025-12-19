Тренер рассказал, как не набрать лишний вес во время зимних праздников

Эти простые советы помогут держать себя в форме. Наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин рассказал «Чемпионату», как не набрать лишний вес во время новогодних праздников. По его словам, идеальный вариант — в принципе не переедать и стараться разделять приёмы пищи на небольшие порции.

Эксперт посоветовал на протяжении каждого выходного дня делать простые упражнения, которые не будут сильно напрягать, однако помогут размяться.

После приёма пищи настоятельно рекомендую выйти на прогулку хотя бы на 10-15 минут. Если совсем не хочется идти на улицу, то можно сделать разминку в подъезде. Поднимитесь на пару-тройку пролётов вверх, спуститесь и снова поднимитесь, — сказал тренер.

Кроме того, Оборин порекомендовал поддерживать водный баланс, а также практиковать глубокое диафрагмальное дыхание. Благодаря последнему организм тратит энергию на дыхательный процесс. Регулярные повторения этой практики дадут визуальный эффект, а также помогут в борьбе со стрессами и улучшении здоровья.

