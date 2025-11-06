Невролог назвала простой способ оценить возраст мозга в домашних условиях

Специалист назвала пять ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание. Невролог Дерья Улудюз рассказала о простом способе, который позволяет в домашних условиях оценить, не стареет ли мозг быстрее биологического возраста.

По словам врача, тревогу должны вызывать следующие симптомы:

«Вертится на языке»: частая неспособность вспомнить нужное слово. Трудности в обучении: проблемы с освоением новых навыков или информации. Постоянная усталость: чувство разбитости сразу после пробуждения. Нарушение многозадачности: неумение выполнять два дела одновременно. Повышенная забывчивость: регулярные провалы в памяти, касающиеся важных встреч или мест, где были оставлены вещи.

Если человек обнаружил у себя хотя бы три из этих пяти признаков, то его головной мозг старше биологического возраста, отметила Дерья Улудюз.

При этом невролог подчеркнула, что этот тест является лишь условным ориентиром и не может служить основанием для постановки диагноза. Тем не менее если результат оказался неудовлетворительным, это веский повод обратиться к врачу для полноценного обследования.

