Невролог назвала простой способ оценить возраст мозга в домашних условиях

Специалист назвала пять ключевых признаков, на которые стоит обратить внимание. Невролог Дерья Улудюз рассказала о простом способе, который позволяет в домашних условиях оценить, не стареет ли мозг быстрее биологического возраста.
По словам врача, тревогу должны вызывать следующие симптомы:
- «Вертится на языке»: частая неспособность вспомнить нужное слово.
- Трудности в обучении: проблемы с освоением новых навыков или информации.
- Постоянная усталость: чувство разбитости сразу после пробуждения.
- Нарушение многозадачности: неумение выполнять два дела одновременно.
- Повышенная забывчивость: регулярные провалы в памяти, касающиеся важных встреч или мест, где были оставлены вещи.
Если человек обнаружил у себя хотя бы три из этих пяти признаков, то его головной мозг старше биологического возраста, отметила Дерья Улудюз.
При этом невролог подчеркнула, что этот тест является лишь условным ориентиром и не может служить основанием для постановки диагноза. Тем не менее если результат оказался неудовлетворительным, это веский повод обратиться к врачу для полноценного обследования.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.