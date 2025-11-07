Скидки
Кардиолог назвала 5 привычек, которые негативно влияют на давление

Пять привычек негативно влияют на давление
Это главные враги сердечно-сосудистой системы. Врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ксения Ерусланова перечислила пять ключевых привычек, которые негативно сказываются на артериальном давлении.

По словам эксперта, к основным факторам риска относятся:

  1. Неправильное питание. Избыток соли, жиров и трансжиров при недостатке калия в рационе напрямую влияет на давление.
  2. Сидячий образ жизни. Малоподвижность способствует набору веса, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.
  3. Злоупотребление алкоголем. Спиртное обладает свойством повышать артериальное давление.
  4. Курение. Никотин вызывает сужение и повреждение сосудов.
  5. Хронический стресс. Постоянное нервное напряжение может приводить к стабильно высоким показателям давления.

Отдельно кардиолог выделяет связь между здоровьем кишечника и развитием гипертонии. «Кишечные бактерии производят различные жирные кислоты, которые могут как повышать, так и снижать артериальное давление», — пояснила Ерусланова.

