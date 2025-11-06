Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Беговое сообщество представило календарь ключевых стартов на 2026 год

Спортсменов ждут в том числе давно полюбившиеся забеги. Команда Бегового сообщества представила календарь ключевых стартов на 2026 год.

Многие из забегов Бегового сообщества пройдут в даты, которые уже стали привычными для участников. Подробнее с календарём событий можно ознакомиться ниже.

Апрель

25 апреля — Московский полумарафон, забег на 5 км и детский забег;

26 апреля — Московский полумарафон, забег на 21,1 км.

Май

16 мая — эстафета по Садовому кольцу.

Июль

4 июля — марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Август

8 августа — детский забег в рамках СПб полумарафона «Северная столица»;

9 августа — СПб полумарафон «Северная столица»;

22 августа — Большой фестиваль бега.

Сентябрь

19 сентября — Московский марафон, забег на 10 км и детский забег;

20 сентября — Московский марафон, забег на 42,2 км.

Календарь будет дополняться, а регистрация на все забеги серии откроется позднее.

