Беговое сообщество представило календарь ключевых стартов на 2026 год

Беговое сообщество представило календарь ключевых стартов на 2026 год
Календарь стартов от Бегового сообщества
Спортсменов ждут в том числе давно полюбившиеся забеги. Команда Бегового сообщества представила календарь ключевых стартов на 2026 год.

Многие из забегов Бегового сообщества пройдут в даты, которые уже стали привычными для участников. Подробнее с календарём событий можно ознакомиться ниже.

Апрель

  • 25 апреля — Московский полумарафон, забег на 5 км и детский забег;
  • 26 апреля — Московский полумарафон, забег на 21,1 км.

Май

  • 16 мая — эстафета по Садовому кольцу.

Июль

  • 4 июля — марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Август

  • 8 августа — детский забег в рамках СПб полумарафона «Северная столица»;
  • 9 августа — СПб полумарафон «Северная столица»;
  • 22 августа — Большой фестиваль бега.

Сентябрь

Календарь будет дополняться, а регистрация на все забеги серии откроется позднее.

