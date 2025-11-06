Беговое сообщество представило календарь ключевых стартов на 2026 год
Спортсменов ждут в том числе давно полюбившиеся забеги. Команда Бегового сообщества представила календарь ключевых стартов на 2026 год.
Многие из забегов Бегового сообщества пройдут в даты, которые уже стали привычными для участников. Подробнее с календарём событий можно ознакомиться ниже.
Апрель
- 25 апреля — Московский полумарафон, забег на 5 км и детский забег;
- 26 апреля — Московский полумарафон, забег на 21,1 км.
Май
- 16 мая — эстафета по Садовому кольцу.
Июль
- 4 июля — марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.
Август
- 8 августа — детский забег в рамках СПб полумарафона «Северная столица»;
- 9 августа — СПб полумарафон «Северная столица»;
- 22 августа — Большой фестиваль бега.
Сентябрь
- 19 сентября — Московский марафон, забег на 10 км и детский забег;
- 20 сентября — Московский марафон, забег на 42,2 км.
Календарь будет дополняться, а регистрация на все забеги серии откроется позднее.
