Назван самый сексуальный спортсмен 2025 года

18-летний чемпион мира по дартсу обошёл звёзд спорта, которые могут похвастаться идеальным прессом и мускулами. Люк Литтер получил титул самого сексуального спортсмена в мире.

В опросе популярного британского сайта знакомств приняли участие более 2 тыс. женщин. Вопреки ожиданиям они назвали главным красавчиком не обладателей мощных кубиков. По мнению представительниц прекрасного пола, Литтер стал новым эталоном мужской привлекательности.

Участницы опроса отметили, что в современных реалиях для них куда более сексуально выглядит мужская уверенность в себе. Мускулы же теперь считаются лишь дополнением, которое по сути не играет важной роли.

