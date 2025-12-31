Врач перечислил неочевидные продукты, разрушающие печень

Для органа губителен не только алкоголь. Врач-гастроэнтеролог Рангараджан Кастури перечислил продукты, которые наносят печени не меньший вред. По словам специалиста, неправильное питание может привести к ожирению органа, воспалению и даже циррозу.

Эксперт выделил несколько категорий продуктов, представляющих большую опасность для здоровья печени.

Сахар и белая мука. Выпечка, торты и печенье содержат комбинацию сахара и рафинированной белой муки, которая способствует накоплению жира в органе и повышает уровень триглицеридов. Газированные напитки. Регулярное употребление сладкой газировки приводит к набору веса и является одной из основных причин развития жировой болезни печени из-за смертельной комбинации сахара и «пустых калорий». Фастфуд и жирная пища. Картофель фри, бургеры и пицца содержат большое количество насыщенных и трансжиров, переработка которых создаёт чрезмерную нагрузку на печень, вызывая воспаление. Продукты с высоким содержанием соли. Полуфабрикаты, консервы, чипсы и плавленый сыр способствуют задержке жидкости в организме и могут привести к жировой дистрофии печени. Красное мясо. Его переваривание является тяжёлой задачей для печени, а избыток белка может способствовать накоплению жира в органе.

Врач подчёркивает, что проблема усугубляется при регулярном и чрезмерном употреблении этих продуктов. Для поддержания здоровья печени гастроэнтеролог рекомендует сделать основой рациона свежие овощи, фрукты, овсянку, зелёный чай и орехи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.