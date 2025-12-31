Скидки
Врач перечислил неочевидные продукты, разрушающие печень

Для органа губителен не только алкоголь. Врач-гастроэнтеролог Рангараджан Кастури перечислил продукты, которые наносят печени не меньший вред. По словам специалиста, неправильное питание может привести к ожирению органа, воспалению и даже циррозу.

Эксперт выделил несколько категорий продуктов, представляющих большую опасность для здоровья печени.

  1. Сахар и белая мука. Выпечка, торты и печенье содержат комбинацию сахара и рафинированной белой муки, которая способствует накоплению жира в органе и повышает уровень триглицеридов.
  2. Газированные напитки. Регулярное употребление сладкой газировки приводит к набору веса и является одной из основных причин развития жировой болезни печени из-за смертельной комбинации сахара и «пустых калорий».
  3. Фастфуд и жирная пища. Картофель фри, бургеры и пицца содержат большое количество насыщенных и трансжиров, переработка которых создаёт чрезмерную нагрузку на печень, вызывая воспаление.
  4. Продукты с высоким содержанием соли. Полуфабрикаты, консервы, чипсы и плавленый сыр способствуют задержке жидкости в организме и могут привести к жировой дистрофии печени.
  5. Красное мясо. Его переваривание является тяжёлой задачей для печени, а избыток белка может способствовать накоплению жира в органе.

Врач подчёркивает, что проблема усугубляется при регулярном и чрезмерном употреблении этих продуктов. Для поддержания здоровья печени гастроэнтеролог рекомендует сделать основой рациона свежие овощи, фрукты, овсянку, зелёный чай и орехи.

