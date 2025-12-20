Повар объяснил, как правильно рассчитать количество продуктов на каждого гостя

Во время подготовки к встрече Нового года многие могут задаваться вопросом: «Как сделать так, чтобы никто не остался голодным?» Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в разговоре с «Чемпионатом» поделился полезными формулами для расчёта продуктов.

Салаты – 200-250 граммов на человека. Если в меню новогоднего стола их будет несколько, то можно смело делить эту порцию на два. Например, если Новый год будет встречать компания из восьми человек, будет достаточно 1,2-1,5 кг каждого из салатов.

«А чтобы продлить их «жизнь», стоит добавлять ингредиенты, которые долго сохраняют свежесть – запечённые овощи, крупы, твёрдые сыры. Так салаты станут украшением стола не только под бой курантов, но и на следующий день. Заправку лучше поставить отдельно или не добавлять до самой подачи: так сохранится ощущение, что салат только что приготовлен», – отмечает Николай Братерский.

Закуски – 150-200 граммов на человека. Используйте идеальное соотношение закусок на новогоднем столе: треть – мясные или рыбные, треть – овощные, треть – закуски с изюминкой. Для последних подойдёт хумус с копчёной паприкой, оливки с цедрой лимона или паштет с вишнёвым соусом. Если на новогоднем столе планируются канапе или мини-роллы, то их рассчитывать лучше не в граммах, а в штуках – 4-6 на человека.

Горячее – 200-300 граммов и 150 граммов гарнира на человека. Другими словами, на восемь человек нужно 2-2,5 кг мяса или рыбы и 1-1,2 кг гарнира. Но не забывайте про то, что мясо теряет до 30% веса после тепловой обработки, а рыба – до 20%.

«Если на столе будет горячее с соусом, например, новогодний стол будет украшать курица в сливках или телятина в вине, то общий объём горячего можно сократить на 10-15%: соус создаст дополнительное ощущение сытости», – говорит повар.

Напитки. Покупайте шампанское из расчёта по бутылке на трёх гостей, вино – по бокалу на каждый час праздника, а воду (с газом и без) – по литру на человека.

«Помните про правило «трёх четвертей». Любой праздничный стол должен быть заполнен на 75%. Естественно, большие блюда без свободного места между ними создают ощущение раздолья, но небольшое количество «воздуха» сделает ваш стол современным, а у гостей появится возможность в первую очередь оценить вкус, а не количество еды», – заключает Николай Братерский.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.