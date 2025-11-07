Скидки
В России хотят запретить продажу готовой еды в магазинах

Комментарии

Депутаты уверены, что такая еда несёт за собой риски, связанные со здоровьем. В партии «Справедливая Россия» выступили с инициативой запретить продажу готовых блюд в магазинах.

Всё большую популярность приобретает совмещение торговли товарами и кулинарной продукцией, которая готовится в торговом объекте или закупается у сторонних поставщиков и фасуется (выпечка, салаты, десерты), однако такое совмещение влечёт существенные риски для здоровья граждан, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, данный законопроект предполагает запрет реализации продовольственных товаров, срок годности которых составляет менее 24 часов.

