Врач объяснила, почему важно пить больше воды поздней осенью

В холодное время года организму требуется больше обычной воды. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

По словам эксперта, многие люди поздней осенью и зимой забывают поддерживать питьевой режим, что негативно сказывается на здоровье и состоянии кожи. «Без достаточного количества жидкости никакие средства не помогут», — подчеркнула Сысоева, назвав воду ключевым элементом для сохранения молодости и упругости кожи.

Врач также отметила, что недостаток жидкости, омега-3 и жирных кислот в рационе усиливает ощущение сухости кожи. Для поддержки организма в холодный период терапевт рекомендует включить в меню продукты, богатые витаминами А, С и Е, а также полезными жирами.

«В холодный период полезно есть орехи, растительные масла, жирную рыбу, овощи, яйца, бобовые, морепродукты, нежирное мясо», — пояснила Екатерина Сысоева.

