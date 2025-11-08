Обладательницей титула «Мисс Земля» стала студентка из Чехии

За победу боролись 82 участницы из разных уголков планеты. Обладательницей титула «Мисс Земля» в этому году стала Натали Пушкинова из Чехии. В финал также прошли красавицы из Чили, Бразилии, с Украины и Филиппин.

На данный момент 21-летняя Натали живёт в Праге и учится по направлению, связанному с маркетингом. Кроме того, она активно продвигает различные благотворительные инициативы в сфере экологии и охраны природы.

Я занимаюсь благотворительностью с детства, но никогда не выставляла это напоказ. Благодаря участию в конкурсе «Мисс Чехия» я поняла, как важно публично говорить об этом. Моя цель — помогать детям, ведь они — наше будущее. Поэтому я хотела бы продолжить сотрудничество с ЮНИСЕФ, который поддерживает детей по всему миру, — сказала в своей речи Натали.

