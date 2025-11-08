Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей в отопительный сезон

Скидки
Как ухаживать за кожей в отопительный сезон
Эксперт напомнила о важности постоянного увлажнения. Косметолог Марият Мухина в беседе с NEWS.ru рассказала о правилах ухода за кожей в отопительный сезон.

В период отопительного сезона нужно наносить на кожу гидролаты и эмоленты нового поколения — липидоподобные увлажнители. Для детей лучше не использовать средства с синтетическими компонентами. Также есть тоники на водной основе, рекомендую средства с мочевиной, — сказала косметолог.

Мухина отметила, что детям до трёх лет возможно применение глицерина. Эти средства нужно применять утром и вечером. Желательно, чтобы в них были добавлены церамиды, глицерин и липидный комплекс. Их наносят на чистую кожу после умывания, пока она ещё немного влажная. В качестве альтернативы допустимы жиры — барсучий или медвежий, и натуральные масла.

