Lifestyle

Парфюмер рассказала, какие ароматы должны быть у каждой женщины

Парфюмер рассказала, какие ароматы должны быть у каждой женщины
Духи должны быть отражением каждой сферы жизни. Парфюмер Валерия Нестерова в беседе с NEWS.ru рассказала, какие ароматы обязательно должны быть у каждой женщины. По мнению эксперта, стоит разделять духи на четыре основные категории.

Нестерова предложила смотреть на ароматы как на часть функционального гардероба. Парфюм может помогать в делах, усиливать концентрацию, создавать настроение или выражать эмоции. В идеале парфюмерный гардероб должен состоять минимум из четырёх ароматов — по числу сфер, которые есть в жизни каждой женщины.

Первое — работа и карьера, здесь важны фокус и уверенность. Подойдут древесные ноты и кожаные аккорды, придающие статус. Второе — любовь и отношения. Цветы пробуждают мягкость и романтичность, а фрукты и гурманские ноты — флирт и тепло. Третье — энергия каждого дня. Цитрусы, зелень, акватика помогают сохранять бодрость и внутренний тонус. И четвёртое — мероприятия и события. Здесь уместны яркие, шлейфовые ароматы: амбровые, восточные, чувственные, — высказалась парфюмер.

