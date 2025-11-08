Скидки
Эпидемиолог объяснил, как правильно поддерживать иммунитет в холода

Как правильно поддерживать иммунитет в холода
Попытки «поднять» иммунитет в преддверии зимы бессмысленны. Как сообщил в беседе с Life.ru эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко, защитную систему организма нужно не разово стимулировать, а постоянно поддерживать.

По его словам, ключевыми факторами для поддержания иммунитета являются полноценное питание, достаточный сон и адекватная погоде одежда. Онищенко подчеркнул, что антитела имеют белковую природу, поэтому в рационе обязательно должен присутствовать белок, например, из рыбы или мяса. Также важно спать не менее семи часов в сутки.

Эпидемиолог предостерегает от легкомысленного отношения к смене погоды, отметив, что опасность представляют резкие перепады температур в любую сторону. Для подготовки к сезону простуд Геннадий Онищенко рекомендует принимать витамины и вакцинироваться от гриппа.

