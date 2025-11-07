Скидки
Lifestyle Новости

Роберт Дауни – младший поделился редким фото жены и дочери

Роберт Дауни-младший поделился редким фото жены и дочери
Роберт Дауни-младший
Комментарии

Сьюзан и Аври Дауни отмечают в ноябре дни рождения. Глава семейства актёр Роберт Дауни-младший опубликовал в личном блоге редкий кадр с женой и дочерью.

Сьюзан и Аври Дауни

Сьюзан и Аври Дауни

Фото: Из личного архива семьи Дауни

Девушки-скорпионы зажигают, — написал Роберт.

Голливудский актёр старается держать подробности жизни своей семьи вдали от любопытной публики. Он редко делится фотографиями с близкими, делая исключения лишь по особым поводам. Роберт Дауни-младший женат на продюсере Сьюзан Левин с 2005 года. Кроме дочери Аври, у пары есть сын Экстон Элиас.

Комментарии
