Эндокринолог раскрыла «бабушкины» секреты долголетия

Секреты долгой и здоровой жизни старшего поколения, не знакомого с фитнес-трекерами и биохакингом, оказались научно обоснованными. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эндокринолог и диетолог Мария Стельмах.

По словам эксперта, ключ к долголетию кроется в трёх простых принципах: натуральное питание, постоянное движение и умение справляться со стрессом без лекарств.

«Бабушки варили супы из свежих овощей, не из пакетов. Это поддерживало метаболизм: сезонные продукты богаты витаминами, предотвращают инсулинорезистентность. Исследования показывают: натуральное питание снижает воспаления и продлевает жизнь», — отметила Стельмах.

Врач выделила три главных правила.

Умеренность в еде: употребление каш, кисломолочных продуктов и овощей без переедания помогает поддерживать эндокринный баланс. Сезонность: следование природным циклам — фрукты летом, корнеплоды зимой — нормализует гормональный фон. Естественная активность: постоянное движение в быту (работа в саду, пешие прогулки) без изнурительных тренировок стимулирует выработку эндорфинов и снижает уровень кортизола, гормона старения.

Особую роль доктор отвела умению бороться со стрессом через простое общение, хобби и внутреннее спокойствие, а также соблюдению режима сна. Ранний отход ко сну и подъём помогали нормализовать выработку мелатонина и сохранить здоровье сосудов.

«Бабушкины секреты — не миф, а наука. Вернитесь к основам: еда, движение, отдых — и здоровье в кармане», — резюмировала Мария Стельмах.

