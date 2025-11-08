Скидки
Главная Lifestyle Новости

Эндокринолог раскрыла «бабушкины» секреты долголетия

Эндокринолог раскрыла «бабушкины» секреты долголетия
«Бабушкины» секреты долголетия
Комментарии

Секреты долгой и здоровой жизни старшего поколения, не знакомого с фитнес-трекерами и биохакингом, оказались научно обоснованными. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эндокринолог и диетолог Мария Стельмах.

По словам эксперта, ключ к долголетию кроется в трёх простых принципах: натуральное питание, постоянное движение и умение справляться со стрессом без лекарств.

«Бабушки варили супы из свежих овощей, не из пакетов. Это поддерживало метаболизм: сезонные продукты богаты витаминами, предотвращают инсулинорезистентность. Исследования показывают: натуральное питание снижает воспаления и продлевает жизнь», — отметила Стельмах.

Врач выделила три главных правила.

  1. Умеренность в еде: употребление каш, кисломолочных продуктов и овощей без переедания помогает поддерживать эндокринный баланс.
  2. Сезонность: следование природным циклам — фрукты летом, корнеплоды зимой — нормализует гормональный фон.
  3. Естественная активность: постоянное движение в быту (работа в саду, пешие прогулки) без изнурительных тренировок стимулирует выработку эндорфинов и снижает уровень кортизола, гормона старения.

Особую роль доктор отвела умению бороться со стрессом через простое общение, хобби и внутреннее спокойствие, а также соблюдению режима сна. Ранний отход ко сну и подъём помогали нормализовать выработку мелатонина и сохранить здоровье сосудов.

«Бабушкины секреты — не миф, а наука. Вернитесь к основам: еда, движение, отдых — и здоровье в кармане», — резюмировала Мария Стельмах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
