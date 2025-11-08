Скидки
Lifestyle

Сомнолог назвал идеальное время для отхода ко сну

Аудио-версия:
Врач рассказал об опасности отхода ко сну после полуночи. Такая привычка увеличивает риск развития серьезных заболеваний, рассказал радио Sputnik руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова, сомнолог Александр Калинкин.

По словам эксперта, для взрослого человека старше 18 лет оптимальным временем для отхода ко сну является промежуток между 22:00 и 23:00. Нарушение этого режима может иметь тяжелые последствия для здоровья.

«Смещение времени, например, засыпания после 00:00, приводит к увеличению на 45% риска развития многих заболеваний, например, сахарного диабета второго типа», — предупредил Александр Калинкин.

Особую опасность, по мнению сомнолога, представляет сменный график работы, который приводит к дестабилизации естественных циркадных ритмов организма. Это негативно сказывается не только на качестве сна, но и на общем состоянии здоровья, провоцируя развитие различных патологий.

Калинкин рекомендует людям с посменной занятостью по возможности найти работу со стандартным графиком, поскольку такой режим неизбежно ведет к ухудшению здоровья.

