Сомнолог назвал идеальное время для отхода ко сну

Врач рассказал об опасности отхода ко сну после полуночи. Такая привычка увеличивает риск развития серьезных заболеваний, рассказал радио Sputnik руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова, сомнолог Александр Калинкин.

По словам эксперта, для взрослого человека старше 18 лет оптимальным временем для отхода ко сну является промежуток между 22:00 и 23:00. Нарушение этого режима может иметь тяжелые последствия для здоровья.

«Смещение времени, например, засыпания после 00:00, приводит к увеличению на 45% риска развития многих заболеваний, например, сахарного диабета второго типа», — предупредил Александр Калинкин.

Особую опасность, по мнению сомнолога, представляет сменный график работы, который приводит к дестабилизации естественных циркадных ритмов организма. Это негативно сказывается не только на качестве сна, но и на общем состоянии здоровья, провоцируя развитие различных патологий.

Калинкин рекомендует людям с посменной занятостью по возможности найти работу со стандартным графиком, поскольку такой режим неизбежно ведет к ухудшению здоровья.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.