Не только капуста: диетолог рассказала, какие фрукты и овощи можно квасить на зиму

Можно заготавливать на зиму самые разные овощи и даже фрукты, сохраняя в них максимум витаминов. О том, что ещё можно квасить, как правильно это делать и кому стоит быть осторожнее с такими продуктами, в беседе с URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

По словам эксперта, квасить можно практически всё. Из овощей отлично подходят огурцы, зелёные томаты, свёкла, репа, лук, чеснок, редька, дайкон и черемша. Из фруктов и ягод для квашения идеальны яблоки, груши, сливы, крыжовник, клюква, брусника, виноград и даже арбуз.

В квашеных томатах сохраняется ликопин — антиоксидант, который поддерживает молодость и чистит сосуды. А в клюкве и яблоках хорошо сохраняется пектин, полезный для ЖКТ, пояснила Никитина.

Не подходят для квашения твёрдые и водянистые фрукты, такие как авокадо, бананы, ананасы и цитрусовые — они выделяют много кислоты, которая подавляет рост полезных бактерий. Косточковые (персики, абрикосы) тоже рассматривать не нужно из-за риска образования аммиака. Из овощей не квасят картофель, лук-порей и листовые салаты, так как они либо быстро разлагаются, либо не ферментируются.

Из-за высокого содержания соли квашеные продукты стоит ограничить людям с гипертонией и болезнями почек. От них нужно отказаться при непереносимости лактозы и с осторожностью употреблять при чувствительном желудке, гастрите и склонности к газообразованию.

Для квашения идеально подходят стеклянные или керамические ёмкости объёмом до 5 литров. Металлическую посуду использовать нельзя. Продукты должны находиться под гнётом, полностью покрытые рассолом, при температуре от +18 до +25 °C. Среднее время квашения — 5-7 дней, после чего продукт нужно хранить в холодильнике или погребе.

