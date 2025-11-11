Феном или без: эксперт рассказал, как лучше сушить волосы

Неправильная сушка волос может быть причиной их быстрого загрязнения, потери объёма и сечения кончиков. Стилист Арарат Айвазовский в беседе с aif.ru раскрыл основные ошибки, которые многие допускают после мытья головы.

По словам эксперта, распространённая привычка надолго заматывать волосы в полотенце вредит причёске. Уже через 3-5 минут кожа головы под полотенцем начинает преть, из-за чего волосы быстрее пачкаются и хуже держат объём, предупреждает Айвазовский. Он рекомендует приступать к сушке в течение пяти минут после мытья и использовать полотенца из бамбука или микрофибры вместо грубых махровых.

Что касается выбора между естественной сушкой и феном, стилист советует последний вариант. При естественной сушке каждый волосок растягивается под весом влаги, чешуйки кутикулы размягчаются, поверхность волос становится хрупкой, объясняет эксперт. Чтобы минимизировать вред от фена, нужно использовать термозащиту, не направлять горячую струю слишком близко к коже и завершать сушку холодным воздухом для блеска.

Отдельно Айвазовский предостерегает от сушки волос вниз головой — этот популярный метод не сохраняет объём, а лишь повреждает структуру волос, делая их пористыми и ломкими.

