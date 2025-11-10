Рассел Кроу рассказал, как похудел почти на 30 кг за год

Актёр избавился от вредной привычки и взялся за здоровье. Рассел Кроу рассказал, что за год сбросил 28 кг. Для этого он не только сел на диету, но и отказался от алкоголя.

Если раньше Рассел часто позволял себе пропустить несколько бокалов, теперь его фокус смещён на здоровый образ жизни. К тому же актёр взялся за лечение своих старых травм и болезней, которые тоже сильно влияют на то, как он выглядит.

У меня много старых травм, артрит и многое другое. Я получаю терапию. И теперь на снимках УЗИ можно увидеть, что всё стало куда лучше. Очаги артрита в некоторых местах уменьшились на 70%, — сказал Кроу.

