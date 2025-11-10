Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Рассел Кроу рассказал, как похудел почти на 30 кг за год

Рассел Кроу рассказал, как похудел почти на 30 кг за год
Рассел Кроу
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр избавился от вредной привычки и взялся за здоровье. Рассел Кроу рассказал, что за год сбросил 28 кг. Для этого он не только сел на диету, но и отказался от алкоголя.

Если раньше Рассел часто позволял себе пропустить несколько бокалов, теперь его фокус смещён на здоровый образ жизни. К тому же актёр взялся за лечение своих старых травм и болезней, которые тоже сильно влияют на то, как он выглядит.

У меня много старых травм, артрит и многое другое. Я получаю терапию. И теперь на снимках УЗИ можно увидеть, что всё стало куда лучше. Очаги артрита в некоторых местах уменьшились на 70%, — сказал Кроу.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Симона Байлз призналась, что у неё было три пластических операции
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android