Врач рассказала, кому нужно отказаться от красного мяса

Полный отказ от красного мяса может быть неоправданным, однако некоторым категориям людей действительно стоит существенно ограничить его потребление. Как сообщила Life.ru врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалёва, подход к употреблению мяса должен различаться в зависимости от возраста и типа продукта.

По словам эксперта, переработанные мясные продукты — колбасы, сосиски и другие изделия — следует исключить из рациона всем. Они содержат избыточное количество соли, жиров и консервантов без какой-либо питательной ценности, подчёркивает Михалева.

Что касается натурального красного мяса, то здесь рекомендации зависят от возраста. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, людям старше 50 лет стоит употреблять его не чаще одного раза в месяц. С возрастом риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, а красное мясо содержит значительное количество холестерина, поясняет врач.

Особое внимание специалист уделила способу приготовления: «В отварном виде в мясе содержится гораздо меньше вредных веществ, чем в жареном или приготовленном на открытом огне. Шашлыки из красного мяса можно назвать наиболее небезопасным вариантом», – сказала Михалёва.

При этом полностью исключать красное мясо не рекомендуется — оно остаётся важным источником незаменимых аминокислот и легкоусвояемого железа. Для людей младше 50 лет его допустимо употреблять 1-2 раза в неделю в отварном, тушёном или запечённом виде.

