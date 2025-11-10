Скидки
Lifestyle Новости

Врач объяснила, как не чувствовать себя разбитым после дневного сна

Врач объяснила, как не чувствовать себя разбитым после дневного сна
Как не чувствовать себя разбитым после сна днем?
Комментарии

Неправильно организованный дневной сон может привести к разбитости и головной боли вместо желаемого отдыха. Сомнолог София Черкасова объяснила, как избежать неприятных последствий после дневного отдыха.

По словам эксперта, плохое самочувствие после дневного сна возникает из-за погружения в глубокую фазу. «Если человек днём погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль», — пояснила Черкасова.

Специалист рекомендует придерживаться «формулы безопасного дневного отдыха»: спать не более 15-20 минут и просыпаться не позднее 15:00. Такой короткий отдых позволяет восстановить бодрость, но не даёт погрузиться в глубокий сон, который вызывает так называемый «эффект квадратной головы». Кроме того, раннее пробуждение помогает избежать проблем с засыпанием ночью.

Если же человек всё же проснулся с чувством разбитости, сомнолог советует несколько способов быстро прийти в норму. Короткая прогулка, лёгкие физические упражнения, чашка чая или кофе помогут нормализовать сосудистый тонус и вернуть бодрость.

Комментарии
