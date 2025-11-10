Врач объяснила, как не чувствовать себя разбитым после дневного сна

Неправильно организованный дневной сон может привести к разбитости и головной боли вместо желаемого отдыха. Сомнолог София Черкасова объяснила, как избежать неприятных последствий после дневного отдыха.

По словам эксперта, плохое самочувствие после дневного сна возникает из-за погружения в глубокую фазу. «Если человек днём погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль», — пояснила Черкасова.

Специалист рекомендует придерживаться «формулы безопасного дневного отдыха»: спать не более 15-20 минут и просыпаться не позднее 15:00. Такой короткий отдых позволяет восстановить бодрость, но не даёт погрузиться в глубокий сон, который вызывает так называемый «эффект квадратной головы». Кроме того, раннее пробуждение помогает избежать проблем с засыпанием ночью.

Если же человек всё же проснулся с чувством разбитости, сомнолог советует несколько способов быстро прийти в норму. Короткая прогулка, лёгкие физические упражнения, чашка чая или кофе помогут нормализовать сосудистый тонус и вернуть бодрость.

