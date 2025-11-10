Скидки
Житель Индии отжался 847 раз и попал в Книгу Гиннесса

Мужчина побил рекорд, держа на спине рюкзак весом почти 30 кг. Житель Индии Рохташ Чаудхари попал в Книгу Гиннесса, отжавшись 847 раз.

Мужчина не просто обновил мировой рекорд. Ему удалось сделать это с внушительным грузом, лежащим на его спине. В общей сложности на то, чтобы установить новую планку, Рохташу понадобился час.

Чаудхари уже известен в Индии своими выдающимися спортивными результатами. В 2024 году он установил рекорд, выполнив 704 отжимания с одной поднятой ногой.

