Названы имена самых старых супругов-долгожителей в мире

Они счастливы вместе уже 83 года. Лайл и Элеонора Гиттенсы из США попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая пара в браке в мире.

Лайлу 108 лет, а Элеоноре – 107. Они расписались в июне 1942 года и с того момента не расставались, несмотря на многочисленные трудности.

Гиттенсы пережили Вторую мировую войну. У них есть две дочери. По словам супругов, секрет их счастливого и крепкого брака заключается в искренней любви и уважении друг к другу.

