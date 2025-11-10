Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог предупредила о скрытой опасности грецких орехов

Диетолог предупредила о скрытой опасности грецких орехов
Скрытая опасность грецких орехов
Аудио-версия:
Комментарии

Грецкие орехи могут принести как пользу, так и вред здоровью при неправильном употреблении. О скрытых опасностях популярного продукта рассказала «РИА Новости» врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

По словам специалиста, несмотря на богатый состав, его чрезмерное употребление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В норме съедать три-пять орехов в день, рекомендует Волкова.

Врач пояснила, что высокая калорийность грецких орехов (до 700 ккал на 100 г) делает их опасными для людей с избыточным весом. Кроме того, продукт может вызывать тяжесть в желудочно-кишечном тракте, вздутие и раздражение кишечника при употреблении в больших количествах.

Особую осторожность следует проявлять аллергикам, поскольку грецкий орех является одним из частых аллергенов, особенно у детей. Также с осторожностью их стоит есть пациентам с ожирением, гастритом, панкреатитом, колитом, а при аллергии — полностью исключить, отметила специалист.

Читайте также:
Пекан или грецкий орех: эксперт назвала неожиданные отличия во вкусе и пользе

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android