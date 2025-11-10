Диетолог предупредила о скрытой опасности грецких орехов

Грецкие орехи могут принести как пользу, так и вред здоровью при неправильном употреблении. О скрытых опасностях популярного продукта рассказала «РИА Новости» врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

По словам специалиста, несмотря на богатый состав, его чрезмерное употребление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В норме съедать три-пять орехов в день, рекомендует Волкова.

Врач пояснила, что высокая калорийность грецких орехов (до 700 ккал на 100 г) делает их опасными для людей с избыточным весом. Кроме того, продукт может вызывать тяжесть в желудочно-кишечном тракте, вздутие и раздражение кишечника при употреблении в больших количествах.

Особую осторожность следует проявлять аллергикам, поскольку грецкий орех является одним из частых аллергенов, особенно у детей. Также с осторожностью их стоит есть пациентам с ожирением, гастритом, панкреатитом, колитом, а при аллергии — полностью исключить, отметила специалист.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.