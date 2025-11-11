Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Путешественница рассказала, какие вопросы о России иностранцы задают чаще всего

Путешественница рассказала, какие вопросы о России иностранцы задают чаще всего
Что интересует иностранцев о России
Аудио-версия:
Комментарии

Обычно это интересует жителей тёплых стран. Путешественница Саша Коновалова рассказала, с какими вопросами иностранцев о России сталкивается чаще всего. По словам блогерши, в основном жителей других стран заботят морозы, кухня и серьёзное выражение лица наших соотечественников.

Путешественница рассказала, что жители тёплых стран интересуются, как мы живём в таком непростом климате и миримся с суровыми зимами. Второй по популярности вопрос связан с тем, каково это – жить в настолько красивой и большой стране.

Недоумение и любопытство у иностранцев также вызывает русская кухня. Жители других стран удивляются некоторым блюдам. Например, многие не понимают, как можно есть сырую рыбу — селёдку.

Важно сказать, что эти вопросы они задают в доверительной беседе. То есть это не мимолётная беседа с продавцом или официантом. Это не общение «на бегу», а полноценный разговор, — отметила Саша.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Путешественница назвала продукты, которые туристам стоит избегать во время поездки
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android