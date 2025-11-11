Путешественница рассказала, какие вопросы о России иностранцы задают чаще всего

Обычно это интересует жителей тёплых стран. Путешественница Саша Коновалова рассказала, с какими вопросами иностранцев о России сталкивается чаще всего. По словам блогерши, в основном жителей других стран заботят морозы, кухня и серьёзное выражение лица наших соотечественников.

Путешественница рассказала, что жители тёплых стран интересуются, как мы живём в таком непростом климате и миримся с суровыми зимами. Второй по популярности вопрос связан с тем, каково это – жить в настолько красивой и большой стране.

Недоумение и любопытство у иностранцев также вызывает русская кухня. Жители других стран удивляются некоторым блюдам. Например, многие не понимают, как можно есть сырую рыбу — селёдку.

Важно сказать, что эти вопросы они задают в доверительной беседе. То есть это не мимолётная беседа с продавцом или официантом. Это не общение «на бегу», а полноценный разговор, — отметила Саша.

