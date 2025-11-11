Эксперт спрогнозировала рост цен на красную икру и рыбу к Новому году

Цены на красную икру и рыбу лососёвых пород в России могут вырасти на 5-7% к новогодним праздникам. Как сообщила ТАСС доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко, 1 кг икры в среднем будет стоить около 9900 рублей, а лосось — более 1400 рублей.

Несмотря на рекордный рост улова лососёвых, который к 27 октября 2025 года составил 335,2 тыс. тонн (на 43,7% больше, чем в 2024 году), сезонный спрос и инфляция окажут давление на цены. «Значительный прирост улова не помешает вероятному росту цен на рыбу лососёвых пород и красную икру на 5-7% к концу 2025 года», — отметила эксперт.

По данным на начало октября, средние цены на лососёвые уже выросли на 16,8% в годовом выражении: до 1381 рубля за 1 кг. После временного снижения цен в июне-июле с августа начался рост — на 0,2%, а в сентябре — уже на 0,6%.

Что касается красной икры, её стоимость сейчас составляет 9441 рубль за 1 кг, что на 36,3% выше, чем в октябре прошлого года. Однако с начала 2025 года цена на икру снизилась — в январе она достигала 10 236 рублей за 1 кг.

