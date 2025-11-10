Учёные назвали привычки, которые могут омолодить мозг на восемь лет

Простые изменения в образе жизни замедляют старение мозга. К такому выводу пришли учёные из Университета Флориды. Результаты их исследования опубликованы в журнале Brain Communications.

В двухлетнем эксперименте приняли участие 128 человек среднего и пожилого возраста, большинство из которых страдали хронической болью. С помощью МРТ и машинного обучения учёные оценили «возраст мозга» участников и сравнили его с хронологическим.

Авторы определили привычки, которые могут омолодить мозг на восемь лет.

Отказ от курения. Здоровая окружность талии (не более 80 см для женщин и 94 см — для мужчин). Оптимизм. Преобладание положительных эмоций над отрицательными. Низкий уровень воспринимаемого стресса. Сильная социальная поддержка со стороны семьи и друзей. Высокое качество сна.

«Все наши исследования показывают, что здоровый образ жизни не только способствует уменьшению боли и улучшению физического функционирования, но и, по-видимому, на самом деле значительно укрепляет здоровье», — говорит Кимберли Сибилле, доктор философии, доцент кафедры физической медицины и реабилитации в Университете Флориды и старший автор исследования.

