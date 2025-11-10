Учёные назвали привычки, которые могут омолодить мозг на восемь лет

Простые изменения в образе жизни замедляют старение мозга. К такому выводу пришли учёные из Университета Флориды. Результаты их исследования опубликованы в журнале Brain Communications.
В двухлетнем эксперименте приняли участие 128 человек среднего и пожилого возраста, большинство из которых страдали хронической болью. С помощью МРТ и машинного обучения учёные оценили «возраст мозга» участников и сравнили его с хронологическим.
Авторы определили привычки, которые могут омолодить мозг на восемь лет.
- Отказ от курения.
- Здоровая окружность талии (не более 80 см для женщин и 94 см — для мужчин).
- Оптимизм.
- Преобладание положительных эмоций над отрицательными.
- Низкий уровень воспринимаемого стресса.
- Сильная социальная поддержка со стороны семьи и друзей.
- Высокое качество сна.
«Все наши исследования показывают, что здоровый образ жизни не только способствует уменьшению боли и улучшению физического функционирования, но и, по-видимому, на самом деле значительно укрепляет здоровье», — говорит Кимберли Сибилле, доктор философии, доцент кафедры физической медицины и реабилитации в Университете Флориды и старший автор исследования.
