Учёные назвали привычки, которые могут омолодить мозг на восемь лет

Семь привычек могут омолодить мозг на восемь лет
Простые изменения в образе жизни замедляют старение мозга. К такому выводу пришли учёные из Университета Флориды. Результаты их исследования опубликованы в журнале Brain Communications.

В двухлетнем эксперименте приняли участие 128 человек среднего и пожилого возраста, большинство из которых страдали хронической болью. С помощью МРТ и машинного обучения учёные оценили «возраст мозга» участников и сравнили его с хронологическим.

Авторы определили привычки, которые могут омолодить мозг на восемь лет.

  1. Отказ от курения.
  2. Здоровая окружность талии (не более 80 см для женщин и 94 см — для мужчин).
  3. Оптимизм.
  4. Преобладание положительных эмоций над отрицательными.
  5. Низкий уровень воспринимаемого стресса.
  6. Сильная социальная поддержка со стороны семьи и друзей.
  7. Высокое качество сна.

«Все наши исследования показывают, что здоровый образ жизни не только способствует уменьшению боли и улучшению физического функционирования, но и, по-видимому, на самом деле значительно укрепляет здоровье», — говорит Кимберли Сибилле, доктор философии, доцент кафедры физической медицины и реабилитации в Университете Флориды и старший автор исследования.

