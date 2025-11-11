Финансовый эксперт рассказала, как накопить на отдых

Начинать готовиться стоит заранее. Финансовый эксперт Анна Баранова в беседе с NEWS.ru рассказала, как накопить на отпуск. По её словам, стоит подготовиться к тратам хотя бы за шесть месяцев, чтобы поездка не загнала в долги и не омрачила отдых.

Важно ставить перед собой реалистичные цели. Лучше всего откладывать на отпуск какую-то конкретную часть текущего заработка. Например, 10% откладывать ежемесячно за полгода до наступления отпуска в зависимости от того, какой бюджет мы определили.

Финансы лучше разбить на категории, чтобы ничего не забыть и чтобы было проще ими управлять. Можно создать отдельный счёт для отпуска и сразу переводить туда часть дохода.

Категории могут включать расходы на транспортировку, проживание, питание, развлечения, подарки и непредвиденные расходы. Также стоит учесть медицинскую страховку, — предложила эксперт.

